С 12 мая в Самаре изменится движение пассажирских автобусов до Зубчаниновки

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В поселке Зубчаниновка с 12 мая изменится график движения общественного транспорта. Корректировки касаются автобусных маршрутов № 27, 59, 59а и 75.

Известно, что уменьшится интервал движения автобуса №75 "Автостанция Аврора-Аэропорт-2" решили сократить до "Красных Коммунаров - Аэропорт-2". Теперь в сторону Красных Коммунаров общественный транспорт будет ходить по следующей схеме: Аэропортовское шоссе - Транзитная - Александра Невского - Магистральная - Зубчаниновское шоссе. В обратном же направлении все останется без изменений. Обслуживать этот маршрут будут 4 автобуса, сообщает горадминистрация.

Также принято решение, об объединении автобусных маршуртов № 7 и 27. Теперь организовывать транспортное сообщение от Безымянского рынка до Кинотеатра "Луч" будет автобус №27. На линии будут ездить три транспортных средства. Интервал составит 30-35 минут.

Автобусные маршруты № 59 и 59а преобразовали в один. Теперь на объединенном 59 маршруте будут работать два автобуса по линии "Кинотеатр "Луч" - Ул. Транзитная" начнут ходить два автобуса.

Также напомним, в Самаре изменят график движения троллейбусов по Московскому шоссе. Изменения движения связаны с началом укладки верхнего слоя асфальта на участке, который сейчас находится на ремонте, пишет ГТРК Самара.

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