С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев

142

С понедельника, 10 апреля, по измененным маршрутам стали курсировать трамваи маршрутов 10, 13, 24, 24к. Об этом сообщил руководитель МП «Трамвайно-троллейбусного управления» (ТТУ) Михаил Ефремов.

— Составы будут ходить по путепроводу на проспекте Кирова, затем двигаться к Заводскому шоссе и до кольца в Юнгородке, — пояснил глава ТТУ.

Это связано с масштабным ремонтом путепровода «139-й километр» на улице Земеца, которую перекрыли утром 10 апреля. По информации мэрии, ремонт путепровода продлится до октября 2023 года. Но, возможно, сроки сократят, пишет 63.ру.