Россияне должны платить транспортный налог, даже если пользуются автомобилем всего раз в год.

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Об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, его цитирует НСН.

Москвичев оценил перспективу отмены транспортного налога как нерациональную — каждый автовладелец, вне зависимости от частоты использования машины, должен платить за содержание инфраструктуры. По его словам, в России один миллион 650 тысяч километров дорог, и регионы получают средства на их ремонт и строительство за счет транспортных налогов. Инициаторы такого проекта не думают о бюджете страны, подчеркнул депутат. Кроме того, за использованием каждого конкретного автомобиля нет возможности следить, пишет Лента.

«Такой закон просто не будет работать. У нас 60 миллионов машин. Мы что, за каждым будет смотреть? У нас нет столько контролеров. Мы, наоборот, говорим о том, что гражданам России нужно больше доверять, меньше контролировать бизнес и все остальное», — отметил он.