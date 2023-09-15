Россиян спросили, какие ограничения нужны для электросамокатов

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил россиянам самим выбрать меры, необходимые для снижения количества ДТП с участием электросамокатов.

Соответствующий опрос он разместил в своем Telegram-канале.

В числе предложенных для голосования вариантов – ужесточить правила для водителей самокатов (например, повысить штрафы или требовать получение водительского удостоверения), вообще запретить прокат электросамокатов, либо оставить все как есть.

По данным на 9:30 мск большинство из 35 тысяч проголосовавших (50%) выбрали самый радикальный вариант – запретить прокат электросамокатов. За ужесточение правил для самокатчиков выступает 40% опрошенных.

Ранее сообщалось, что только за первые шесть месяцев этого года в России зафиксировали больше тысячи аварий с участием средств индивидуальной мобильности, 12 человек погибли. Треть всех аварий пришлась на столицу, пишет Смотрим.