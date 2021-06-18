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Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня

18 июня 2021 21:49
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Визит российской инспекционной группы в Турцию завершился.

Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщила на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передают "Известия".

«Было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года», — заявила Голикова.

Она рассказала, что визит российской инспекционной группы в Турцию завершился. Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.

«Масочный режим [в Турции] соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорт», — отметила она.

«Турецкими коллегами разработано руководство по ключевым разделам работы в условиях COVID-19. Речь идет о диагностике, лечении, отслеживании контактов. Разработана специальная анкета, заполняемая на сайте в обязательном порядке для въезда», — сообщила вице-премьер.

Кроме того, по словам Голиковой, в стране организована вакцинация персонала отелей, уровень вакцинирования представляет в отелях от 60 до 90%.

«В то же время нашими коллегами были отмечены отдельные недостатки, на которые, наверное, есть смысл обратить внимание. Речь идет о том, что на практике нечетко отработаны алгоритм действия при выявлении пассажира или туриста с повышенной температурой в аэропорту и трехзвездочном отеле», — заключила Голикова.

17 июня в Турцию прибыла делегация российских экспертов с целью оценки ситуации, связанной с COVID-19, на туристических объектах.

 

Фото:   pixabay

 

Теги: авиасообщение Россия Турция

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