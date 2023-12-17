Патрушев: яйца из Турции поступят в Россию через 2-3 недели

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Снятие импортной пошлины с ввозимых в Россию яиц внесет вклад в насыщение рынка и тем самым может повлиять на цену продукта. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, этот процесс практически завершен.

"Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объем, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену", - цитирует Патрушева РИА Новости.

Министр добавил, что через 2-3 недели поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, это позволит скорректировать цены.