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Россельхознадзор: в РФ прибыла первая партия яиц из Турции

3 января 2024 18:28
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В количестве 19,36 тонны (316 800 штук).

В Россию ввезена первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук. От этом в среду, 3 января, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора, пишут "Известия".

«3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории РФ», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор в конце декабря сообщил о начале поставок инкубационного яйца от шести турецких предприятий. Уточнялось, что турецкая сторона также предоставила гарантии о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Теги: Россия Турция

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