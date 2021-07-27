России посоветовали смириться с поставками Турцией оружия на Украину

56

Переговоры Турции c Украиной о поставках оружия не должны влиять на отношения с Россией, заявил в беседе с "Лентой.ру" профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал, передает РИА Новости.

"Западные страны, США и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы стремимся поддерживать отношения на хорошем уровне", — пояснил он.

Поэтому профессор призвал Москву смириться с намерением Анкары и дальше развивать связи с Киевом, так как из-за "пары десятков турецких беспилотников" Украине не удастся превзойти Россию по военной мощи.

По мнению Унала, хорошие отношения и с Россией, и с Украиной позволили бы Турции стать посредником между двумя странами.

"Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и она не должна видеть это в таком свете", — заключил профессор.

Фото: ТАСС / EPA