Российских водителей с 1 июля ожидают восемь важных изменений

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В июле штраф за отказ остановиться по требованию гаишника вырастет в 12,5 раз, за водителями без полисов ОСАГО развернется настоящая слежка по дорожным камерам, грузовики с перегрузом получат колоссальные штрафы, а цены на автомобили начнут расти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

За побег от гаишника накажут рублем

24 июня Госдума приняла в финальном чтении законопроект об увеличении штрафа для водителей, которые не реагируют на требование ГИБДД об остановке. 2 июля законопроект должен одобрить Совфед, после чего его сразу направят на подпись президенту России Владимиру Путину. В случае подписания поправки вступят в силу по истечении 10 дней (примерно 12–15 июля) с даты официального опубликования документа.

Сейчас штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД, а также таможенника или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, составляет 500–800 рублей. А после внесения изменений за это правонарушение водителя оштрафуют на 7–10 тыс. руб. За рецидив же автомобилиста лишат водительских прав на срок до шести месяцев.



Колоссальный штраф для перевозчиков

В конце июня Госдума приняла еще одну порцию поправок в ПДД, которые должны вступить в силу в середине июля после визирования президентом РФ. Теперь собственников грузового автотранспорта оштрафуют на 600 тыс. рублей за отказ или уклонение от прохождения весового и габаритного контроля.

Это же касается случаев, когда водитель грузовика отказывается остановиться в пункте транспортного контроля по требованию полиции или должностного лица.

Будут проблемы у перевозчиков и при нарушении порядка, способов или сроков размещения информации в системе выдачи спецразрешений на движение по дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта: водителя накажут штрафом 3–5 тыс. рублей, должностное лицо — 20–30 тыс. рублей, а юрлицо — 50–150 тыс. рублей. Такие же штрафы ждут транспортные компании за представление неполной информации в базу выдачи пропусков.



Выплаты по европротоколу увеличат

В июле начинает действовать закон, который повышает со 100 тыс. до 200 тыс. рублей максимальную сумму страхового возмещения по европротоколу , если у участников аварии есть разногласия по вопросу виновности.

Однако такая выплата будет доступна при условии, что водители зафиксировали с помощью фото и видео место ДТП и повреждения автомобилей. Если же фотофиксации не было, то пострадавший водитель сможет рассчитывать на компенсацию в пределах 100 тыс. рублей.

При отсутствии разногласий условия выплаты по европротоколу остаются прежними: пострадавший получает возмещение до 400 тыс. рублей при фотофиксации.



Охота за ОСАГО с камер

С 1 июля водители в пилотном режиме режиме начнут получать предупреждения об отсутствии полисов ОСАГО на основании фиксации камерами ГИБДД. В экспериментальном режиме такие предупредительные «штрафы» будут поступать вплоть до конца года.

Уведомления гражданам отправят через Госуслуги. Изначально планировалось запустить этот проект с 1 марта, но система оказалась не готова.

Настоящие штрафы водители, не желающие покупать «автогражданку», начнут получать с 1 января 2026 года.Идею страховщиков поддержал Владимир Путин, но он подчеркнул, что условием для реализации этой инициативы должно стать отсутствие изменения тарифов ОСАГО. Более того, страховым компаниям желательно активнее принимать участие в развитии дорожной инфраструктуры и в безопасности дорожного движения, отметил президент.



Должники не смогут взять кредит

С 1 июля в России начнут действовать новые ограничения по автокредитам — так называемые макропруденциальные лимиты. Банки еще чаще будут отказывать клиентам с высоким показателем долговой нагрузкой (ПДН).

Теперь для займов с большим ПДН (от 50% до 80% дохода) установлен лимит — не более 20% от общего объема выдач. Доля автокредитов с ПДН более 80% при этом не должна превышать 5%. Нововведения коснутся как банков, так и микрофинансовых организаций.



Цены вырастут

Сезонные факторы и высокие ставки автокредитования негативно сказываются на уровне продаж автокомпаний в июле, сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Затраты производителей вырастут, соответственно, им придется повышать стоимость автомобилей, чтобы оставаться рентабельными. Однако пока купить новый автомобиль с выгодой еще можно», — пояснил он.

В среднем в июле цены на новые автомобили вырастут на 2%, ожидает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Связано это с выбытием прошлогодних машин с усиленным уровнем финансовых поддержек.

Цены на подержанные машины свыше 3,5 млн рублей не поменяются. В тоже время стоимость машин в категории до 3,5 млн рублей немного подрастет — преимущественно на самые ходовые позиции», — спрогнозировал он в разговоре с «Газетой.Ru».

В дальнейшем, по словам Тюктеева, на рынке будет наблюдаться негативный тренд подорожания — в среднем по 2% за каждый квартал. В случае существенного изменения курса рубля стоимость автомобилей сильно вырастет, поэтому откладывать покупку надолго не стоит, считают в «Авилоне».



Скидки отменяются

В июле уровень скидок на автомобили будет падать по мере выбытия машин 2024 года выпуска, считает Тюктеев.

«Это сейчас самое выгодное время для приобретения», — заявил он.

В июле автокомпании начнут чередовать акции, а не давать клиенту все сразу, как сейчас, полагает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Будет перемена ключевых условий: например, с одного автомобиля на другой автомобиль марки, с финальной общей скидки — на «трейд-ин» либо на субсидированный кредит. Сейчас можно приобрести автомобиль на хороших условиях перед повышением цен, которое рано или поздно произойдет», – считает он.

В компании Fresh напомнили, что сейчас скидки предлагают бренды Haval, Chery, KGM, Belgee и Lada. Так, кроссовер Haval Jolion можно приобрести на 100 тыс. рублей дешевле, а внедорожник M6 — на 200 тыс. рублей дешевле.

«Chery Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9 можно купить с выгодой от 130 тыс. до 200 тыс. рублей, KGM Tivol всех комплектаций — со скидкой в 350 тыс. рублей. Специальные условия есть и на модели Lada Granta и Lada Aura — от 300 тыс. до 550 тыс. рублей», — рассказал эксперт.



Наследство бойцов СВО отдадут родственникам

С 15 июля в России станет проще оформить наследство для семей погибших бойцов СВО или граждан, погибших на территориях ее проведения. Их родственники часто пропускали сроки принятия наследства из-за того, что документы о смерти шли очень долго.

Теперь же наследство бойцов СВО будут открывать после получения акта о смерти.

«На автомобили тоже распространяется этот закон. Транспортные средства, которые были в собственности погибших участников СВО, входят в наследство. Закон должен упростить установленный порядок», — рассказал автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Газетой.Ru».