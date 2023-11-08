Российские авиакомпании захотели создать единый черный список пассажиров самолетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Уточняется, что соответствующее предложение АЭВТ направила Минтрансу России. Обращение в адрес министерства также содержит идею расширить состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки. Так, предлагается наказывать путешественников за курение и мелкое хулиганство на борту.
За нарушение указанных правил пассажирам будут запрещать перелеты в течение трех лет, пишет Лента.