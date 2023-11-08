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Российские авиакомпании захотели создать единый черный список пассажиров

8 ноября 2023 13:20
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Российские авиакомпании захотели создать единый черный список пассажиров

Российские авиакомпании захотели создать единый черный список пассажиров самолетов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Уточняется, что соответствующее предложение АЭВТ направила Минтрансу России. Обращение в адрес министерства также содержит идею расширить состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки. Так, предлагается наказывать путешественников за курение и мелкое хулиганство на борту.

За нарушение указанных правил пассажирам будут запрещать перелеты в течение трех лет, пишет Лента.

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