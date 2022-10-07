Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 16 октября

Я нашел ошибку
Главные новости:
Предпринимателей Самарской области научат продвигать бренд и увеличивать продажи
Предпринимателей Самарской области научат продвигать бренд и увеличивать продажи
Программы льготной ипотеки в Самарской области будут расширены благодаря механизмам ДОМ.РФ
Программы льготной ипотеки в Самарской области будут расширены благодаря механизмам ДОМ.РФ
Учителя России начнут использовать «Конструктор будущего» для проведения уроков профориентации
Учителя России начнут использовать «Конструктор будущего» для проведения уроков профориентации
В Самарской области лось застрял в оросительном канале
В Самарской области лось застрял в оросительном канале
В пяти селах Самарской области ввели карантин
В пяти селах Самарской области ввели карантин
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
В Тольятти и Ставропольском районе
В Тольятти и Ставропольском районе
С 7 по 9 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
С 7 по 9 октября сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.25
0.85
EUR 58.24
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 16 октября

7 октября 2022 10:57
150
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 16 октября

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября. Об этом сообщили в пятницу, 7 октября, в Росавиации.

Ограничения распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — напомнили в ведомстве.

Остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме, пишут "Известия".

Ранее, 30 сентября, Росавиация продлевала режим временного ограничения полетов на период до 10 октября.

В тот же день стало известно, что в аэропорту Калининграда с 1 октября вводится режим «открытое небо». Зарубежные компании смогут летать из воздушной гавани без посадки в своей стране. Режим будет действовать в течение двух лет.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
105
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
179
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
165
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
405
в Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
6 октября 2022  11:05
В Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
346
Весь список