Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлили до 16 октября

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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября. Об этом сообщили в пятницу, 7 октября, в Росавиации.

Ограничения распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — напомнили в ведомстве.

Остальные воздушные гавани страны работают в штатном режиме, пишут "Известия".

Ранее, 30 сентября, Росавиация продлевала режим временного ограничения полетов на период до 10 октября.

В тот же день стало известно, что в аэропорту Калининграда с 1 октября вводится режим «открытое небо». Зарубежные компании смогут летать из воздушной гавани без посадки в своей стране. Режим будет действовать в течение двух лет.