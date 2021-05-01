Рейсы электробуса в Самаре закончились

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Тестовые поездки электробуса из Самары в Южный город закончились. Об этом сообщили представители трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) областной столицы.

— Это связано с окончанием договора на эксплуатацию транспорта. С субботы, 1 мая, рейсов уже не будет. Окончательное решение по электробусу будет принято в ближайшие дни, но белорусские партнеры не хотят продлевать договор, — пояснили в ТТУ.

Электробус доставили в Самару из Белоруссии в середине февраля 2020 года. Предполагалось, что тесты займут около двух месяцев. Однако этот срок несколько раз продлевали, пишет 63.ру.

Уникальный транспорт пустили по маршруту № 108 — от Губернского рынка до микрорайона Южный город. Стоимость проезда составила 32 рубля.

Почти за год работы электробус несколько раз попадал в аварии, а также не выходил в рейсы из-за поломок. Не исключено, что этот фактор может повлиять на решение местных властей о покупке этого вида транспорта.