Региональная Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на опасность выезда на встречную полосу

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Региональная Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на опасность выезда на полосу, предназначенную для встречного движения⚠️

Выезд на полосу встречного движения является одним из самых опасных маневров, а в тех местах, где такой выезд запрещен правилами, он представляет уже чрезвычайную опасность.

Максимальное наказание за выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ предусматривает лишение права управления транспортом до 6 месяцев.