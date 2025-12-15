В Самаре пройдет международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег»

Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 75%.
В Самаре продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном
Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.
«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
Комплексная программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение её качества для старшего поколения.
В регионе начал работу первый центр «Самарское долголетие» для старшего поколения
По информации Приволжского УГМС 16 декабря в Самаре ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Местами гололедица.
16 декабря в регионе без осадков, до -13°С
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет международный архитектурный фестиваль «ЭкоБерег»

150
Задача фестиваля и самого конкурса — привлечь внимание к развитию прибрежных территорий Самарской области. Архитекторы из России и других стран будут работать над предложениями по преобразованию одной из береговых зон.  

Министерство градостроительной политики Самарской области и общероссийская творческая профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России» подписали соглашение о проведении  в Самаре международного архитектурного фестиваля «ЭкоБерег». 
Фестиваль состоится в сентябре 2026 года и будет включать комплекс мероприятий разного формата, нацеленных на привлечение внимания профессионалов и широкой общественности к перспективам развития прибрежных территорий и береговых пространств, проблематике этих зон, а также инновационным идеям, способным помочь в создании комфортной городской среды. 
В рамках мероприятия пройдет обширная деловая программа с участием мастеров архитектуры, специализирующихся на проектах прибрежной инфраструктуры. Также будет организована специальная культурная, экскурсионная и спортивная программы.
В Самаре проведут уже 15-й по счету фестиваль. За время его существования в нем приняли участие архитекторы более чем из 50 стран. Одна из важнейших его составляющих – проведение профессионального конкурса среди архитекторов на создание проекта по преобразованию конкретной береговой зоны.  
Президент «Союза архитекторов России» Николай Шумаков отметил, что у Самары есть уникальные возможности для проведения масштабного архитектурного события, связанного именно с Волгой: «Весь город – это прибрежные территории, кругом вода. И все эти территории можно привести в красивый вид. Тематику конкурса определяет принимающая фестиваль сторона. По нашей практике предложение победителя конкурса ложится в основу работы над той или иной территорией». 
Задача фестиваля и самого конкурса — привлечь внимание к развитию прибрежных территорий Самарской области. Архитекторы из России и других стран будут работать над предложениями по преобразованию одной из береговых зон.  
Совершенствование градостроительной политики для повышения качества жизни людей и обеспечению комфортной и безопасной городской среды в Самарской области – одна из ключевых задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев во время обсуждения предстоящего события подчеркнул, что региону важен профессиональный результат: «Что именно получит Самарская область после фестиваля? Нам требуется комплексный и точный разбор территорий. Мы подготовим чёткое техническое задание — и в итоге должны получить не просто красивую визуализацию, а прикладные проектные решения, которые можно включить в программы развития и воплотить в строительстве».
В настоящее время специалисты региона готовят перечень территорий в Самаре и области, требующих преобразования. Он будет открыт для общественности в ближайшее время, а самую востребованную для преображения территорию определят путем народного голосования. Затем, в феврале 2026 года, будет объявлен соответствующий конкурс среди архитекторов. 

 

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025, 15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды. Политика
24
Комплексная программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение её качества для старшего поколения.
15 декабря 2025, 15:38
В регионе начал работу первый центр «Самарское долголетие» для старшего поколения
Комплексная программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение её качества для старшего поколения. Общество
65
По информации Приволжского УГМС 16 декабря в Самаре ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Местами гололедица.
15 декабря 2025, 15:29
16 декабря в регионе без осадков, до -13°С
По информации Приволжского УГМС 16 декабря в Самаре ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Местами гололедица. Экология
95
В центре внимания
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
99
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
161
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
223
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
397
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
201
Весь список