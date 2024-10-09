Работа нового автобусного маршрута № 87, который следует из микрорайона Крутые Ключи, на постоянном контроле

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Продолжение работ в целях совершенствования транспортной инфраструктуры Самары – одно из важнейших стратегических направлений, на что особое внимание обращает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В числе первостепенных задач – повышение доступности транспортных услуг для жителей отдаленных микрорайонов, а также сотрудников оборонных предприятий. Именно они обратились ранее с инициативой создания нового автобусного маршрута, который позволит обеспечить более ритмичную работу общественного транспорта, связывающего микрорайон Крутые Ключи и заводы оборонно-промышленного комплекса, расположенные в районе Юнгородка. На тот момент из Крутых Ключей по муниципальному заказу, со всеми видами льгот, следовали автобусы маршрута № 67, которые в часы пик были переполненными, а также через микрорайон пролегали трассы нескольких межмуниципальных маршрутов.

Работы, необходимые для запуска нового городского маршрута № 87, были начаты весной. Трасса следования согласовывалась, в том числе, с заводчанами – им необходимо вовремя добираться до проходных предприятий и без проблем, с учетом завершения рабочих смен, уезжать домой. Открытие маршрута состоялось благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета. Согласно муниципальному контракту, заключенному по результатам конкурсных процедур с ООО «Маяк», автобусы начали курсировать по новому маршруту с 1 октября. В ежедневном режиме Департаментом транспорта Администрации г. о. Самара организован мониторинг.

«Величина пассажиропотока фиксируется ежедневно. За 9 дней работы маршрута № 87 количество пассажиров, пользующихся им, еще не достигло прогнозируемого максимума, но уже увеличилось почти вдвое. Это объяснимо: маршрут еще «прикатывается». Ведется анонсирующая работа, на остановочных пунктах размещены соответствующие объявления. При этом уже сейчас поступают положительные отзывы, и больше всего их от заводчан, ведь многие проживают в Крутых Ключах или на Безымянке. Надеемся, что в дальнейшем маршрут будет еще более востребованным. Он удобный: практически от границы городского округа Самара – от Северного шоссе в микрорайоне Крутые Ключи, где стартует трасса следования и автобусов № 67, через поселок Зубчаниновка можно добраться до оборонных заводов, площади Кирова и станции метро «Кировская». Там при необходимости горожане могут сделать пересадку», – прокомментировал заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Александр Ерополов.

В профильном департаменте подчеркивают, что ко всем перевозчикам подход принципиальный: каждый должен работать в строгом соответствии с условиями контракта, которым определен и класс задействованных транспортных средств, и их вместимость, и количество. В случае нарушений выполненные в рамках транспортной работы рейсы не засчитываются.

«Транспорт отвечает современным потребностям пассажиров. В процессе организации перевозок важно обеспечить комфортную среду для всех, включая маломобильных граждан. В частности, автобусы оснащены откидными аппарелями. Пассажиры могут не переживать, мы обеспечим их необходимым транспортом в нужное время и в нужном месте», – сообщил представитель ООО «Маяк» Станислав Победённый.

«Автобусы работают на маршруте с 05:30 и до 22:00, что опять же удобно для заводчан. Мы подстроились под режим работы оборонных заводов. Интервал движения соответствует: в зависимости от времени суток, он варьируется от 8 до 17 минут. На сегодняшний день 20 автобусов, как указано в контракте, выводятся на линию», – добавил Александр Ерополов.

Водительский состав дополнительно проинструктирован.

«Сегодня мой первый рабочий день на новом маршруте. Довольно часто пассажиры обращаются с просьбой разъяснить подробно, через какие остановки пролегает путь. Никому не отказываем, потому что люди должны это знать и понимать, куда они могут доехать, где автобусы разворачиваются, где удобнее пересесть на альтернативные виды общественного транспорта, – рассказал водитель Александр Синдюряев. – К тому же отмечу, что на ПАЗах нового поколения «Vector NEXT» работать приятно: едут мягко, есть обогрев зеркал, попутчикам комфортно».

В ходе сегодняшнего выездного контрольного мероприятия представители городского Департамента транспорта и компании-перевозчика интересовались у пассажиров, насколько они довольны новыми возможностями транспортного обслуживания и есть ли дополнительные пожелания.

«Раньше мы пользовались в основном маршрутом № 67, который следует к железнодорожному вокзалу. Этого явно не хватало, потому что микрорайон разросся, пассажиров много, но не всем нужно ехать на другой конец города. Мы очень ждали, когда запустят новый маршрут № 87. Рады, что на нем также можно пользоваться всеми видами льгот. Водители приветливые, все поясняют», – отметила пассажир Рамзия Никонова.

«Автобусы у нас ходят, но они перегруженные. Хорошо, что появился еще один маршрут, на котором действуют «проездные». Он будет нас выручать. Я могут доехать до дачи в черте города, а муж работает конструктором на РКЦ «Прогресс» и планирует добираться туда также на автобусах № 87. Хотелось бы, чтобы сделали остановку чуть ближе к предприятию. Сейчас она находится примерно в 300 метрах от него», – поделилась мнением жительница микрорайона Крутые Ключи Наталья Акимова.

В профильном департаменте уточнили: от заводчан уже поступали подобные обращения, они находятся на рассмотрении.

«При запуске маршрута использовали действующую схему организации дорожного движения. В районе пересечения улицы Земеца и Заводского шоссе, где рассматривается возможность обустройства дополнительного остановочного пункта, дорожная ситуация довольно сложная. Но мы постараемся сделать остановку общественного транспорта так, чтобы расстояние до проходной «Прогресса» было меньшим. Наши специалисты прорабатывают данный вопрос, будем взаимодействовать с другими профильными департаментами», – заверил Александр Ерополов.

Параллельно продолжится анализ дорожной обстановки и эффективности функционирования других маршрутов, ведущих к предприятиям оборонной сферы, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары