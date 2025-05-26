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Путин потребовал ужесточить контроль за водителями без ОСАГО

26 мая 2025 13:07
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Путин потребовал ужесточить контроль за водителями без ОСАГО

Средства со штрафов могут пойти на обновление общественного транспорта регионов.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля после заседания президиума Госсовета, посвященного развитию инфраструктуры. Меры должны вступить в силу до 1 ноября 2025 года, а штрафы будет приходить напрямую на «Госуслуги».

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, планируется внедрить автоматическую фиксацию нарушений по статье 12.37 КоАП с помощью камер фотовидеофиксации, что позволит выявлять водителей без страховки в режиме реального времени. Изначально эксперимент должен был начаться еще весной, однако его старт переносили из-за необходимости доработки системы.

Получить штраф за езду без ОСАГО рискуют те водители, что попались на каком-либо другом нарушении — камеры заодно проверят у них и «автогражданку». Если страховка отсутствует, водитель получит уведомление через «Госуслуги». При этом подчеркивается, что такие меры не должны привести к росту стоимости полиса.

Кроме того, «Известия» сообщили, что по итогам заседания президиума было решено, что средства, полученные благодаря штрафам за езду без ОСАГО, могут быть направлены на обновление парка общественного транспорта в регионах. Но окончательное решение по этому вопросу отложили до середины сентября, пишет avtovzglyad.ru.

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