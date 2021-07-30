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Путешествия из Самары на самолете для семей с детьми станут дешевле

30 июля 2021 12:38
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Путешествия из Самары на самолете для семей с детьми станут дешевле

С августа семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по сниженным тарифам. Государство предоставит субсидии авиакомпаниям, взамен перевозчики должны ввести специальные тарифы для семейных поездок. Правила субсидирования утверждены в Правительстве РФ. 

Семейная поездка предусматривает покупку авиабилетов с единым бронированием на ребёнка до 18 лет и взрослого, который его сопровождает. 

Льготные тарифы будут действовать на 46 внутренних маршрутах, наиболее популярных у туристов. Все они региональные, среди них нет Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Крыма. По льготным ценам из Самары можно слетать в три города – Иркутск, Тюмень и Калининград. 

«Постановление, утвержденное Правительством РФ, действует не только по указанным направлениям, но и в обратном направлении тоже. Соответственно, города, которые указаны в направлении вместе с Самарой, мы рассматриваем как приоритетные, откуда туристический поток будет направлен именно к нам.  Участие в этой программе зависит, в первую очередь, от авиакомпаний. На сегодняшний день идет проработка вопросов с рядом авиакомпаний для формирования перевозок именно по такому тарифу», - пояснил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Семейный тариф будет действовать только на путешествия эконом-классом в одном направлении (на рейс или стыковочные рейсы для маршрутов с пересадкой). Льготный тариф не применяется к билетам с открытой датой. Дети до двух лет летят бесплатно без отдельного кресла. Если место ребенку все же необходимо – его продадут со скидкой не менее 25% от специального тарифа. Столько же придется заплатить за места для детей от 2 до 12 лет. Дети от 12 до 18 лет полетят по специальному тарифу, как взрослые. 

Цена билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4600 до 10 900 рублей в зависимости от направления. Ожидается, что в течение года поездки по семейным тарифам совершат около 50 тысяч россиян. На субсидирование семейных авиабилетов выделено 1,35 млрд. рублей.

 

Теги: авиасообщение Курумоч скидки

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