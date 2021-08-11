Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ

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Британская международная рейтинговая организация Skytrax поставила самарский аэропорт Курумоч в десятку лучших в России и СНГ. Он занял восьмую строчку рейтинга премии WorldAirportAwards, опередив аэропорты Сочи и Пулково.

Как отметили в пресс-службе Курумоча, рейтинг составляется по отзывам пассажиров. Так, в этом году свои голоса отдали пассажиры более чем 500 аэропортов со всего мира. Премия оценивает обслуживание в аэропортах, их оснащение, а в новых реалиях - и адаптацию к работе в условиях пандемии.

Напомним, весной эксперты Skytrax дали Курумочу максимальные пять звезд при аудите COVID-безопасности. Они оценивали соблюдение различных санитарных норм. К примеру, это использование бесконтактных сервисов, масочный режим, создание условий для социальной дистанции, пишет Самру.ру.