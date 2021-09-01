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В аэропорту Курумоч таможенники обнаружили в багаже пассажира незадекларированные запчасти для телефонов

1 сентября 2021 14:12
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В отношении гражданина Узбекистана возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят.

В ходе таможенного контроля пассажирского рейса Самарканд-Самара сотрудниками таможенного поста в «зеленом» коридоре был остановлен гражданин Узбекистана.

У него в багаже были обнаружены 221 единица бывших в употреблении сотовых телефонов и комплектующих к ним.

Как пояснил сам пассажир, телефоны и запчасти к ним были ввезены им для дальнейшей работы по ремонту сотовых телефонов.

Однако, согласно таможенному законодательству, такое количество товаров нельзя отнести к товарам для личного пользования, и потому они подлежат таможенному декларированию.

В результате в отношении гражданина Узбекистана возбуждено дело об административном правонарушении, товар изъят.

 

Фото:  пресс-служба Самарской таможни

 

Теги: Курумоч таможенники 

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