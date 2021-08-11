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В аэропорту Курумоч спасли пенсионерку в состоянии клинической смерти

11 августа 2021 11:22
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В аэропорту Курумоч спасли пенсионерку в состоянии клинической смерти

В аэропорту Курумоч произошло ЧП. Там одной из пассажирок стало плохо. Пожилая женщина потеряла сознание и перестала дышать. Ее удалось спасти благодаря помощи сотрудников полиции, пишет МВД Медиа.

Камеры, установленные в здании аэропорта, засняли, как женщина начинает оседать на пол. К ней тут же подошел один из правоохранителей и начал реанимировать. Им оказался сотрудник линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте младший сержант Олег Бондарь:

- Увидел, что у женщины нет ни дыхания, ни пульса. Со старшим смены мы положили ее на пол и начали проводить непрямой массаж сердца и делать искусственное дыхание. Через некоторое время пострадавшая начала дышать.

Вскоре на место прибыли медики скорой помощи. Они установили, что 72-летняя жительница Хабаровского края пережила клиническую смерть. Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает, сообщает Сова.инфо.

Видео: МВД Медиа

 

Теги: Курумоч полиция помощь людям

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