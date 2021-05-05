Полицейские обнаружили пожар между железнодорожными путями на станции Шентала

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Во время несения службы инспекторы ОГИБДД Отделения МВД России по Шенталинскому району младшие лейтенанты полиции Александр Чернов и Ильнар Мутыгуллин заметили возгорание травы между железнодорожными путями на станции Шентала. Направление огня было в сторону нежилых бараков, за которыми находились жилые дома.

Ильнар Мутыгуллин сообщил о возгорании диспетчеру пожарной части, после чего в целях недопущения ДТП начал регулировать дорожное движение, поскольку дым шел в сторону проезжей части, затрудняя движение водителям транспортных средств.

До прибытия пожарного расчета, в целях недопущения распространения огня, Александр Чернов совместно с другими добровольцами, которые проезжали мимо и также не смогли остаться равнодушными к происходящему, тушил возгорание подручными средствами и водой из источника талых вод.

Возгорание площадью 700 квадратных метров было ликвидировано совместно с прибывшими пожарными расчетами. В результате происшествия никто не пострадал, до жилых домов огонь не добрался. Причины возгорания устанавливаются, сообщает облМВД.

Фото: скрин видео