Стало известно, когда из Самары откроют прямые рейсы в Египет

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Для жителей Самары станут более доступными курорты Египта. По информации из электронного расписания Курумоча, первый после долгого перерыва прямой рейс будет выполнен из Самары в Шарм-эш-Шейх 18 сентября, в Хургаду — 21 сентября. Перевозчиком заявлена авиакомпания Red Wings. С ноября в Египет будут летать самолеты еще и другой компании, пишет 63.ру.

— Из Самары в Хургаду полеты запланированы раз в неделю по четвергам начиная с 4 ноября. Обратный рейс — по субботам. Из Самары в Шарм-эш-Шейх полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам с 1 ноября. Обратный рейс из Шарм-эш-Шейха запланирован на среду, — сообщили в авиакомпании S7 Airlines.