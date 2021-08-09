Первые российские туристы улетели на курорт Египта после шестилетнего перерыва

41

Первые российские туристы улетели на курорт Египта – в Хургаду – после шестилетнего перерыва, передает РИА Новости. Рейс в Хургаду отправился из Домодедово в 5.10 мск. Все 298 пассажиров борта – туристы.

Россия с понедельника, 9 августа возобновляет авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты долгое время оставались закрытыми для самолетов из России. Также авиасообщение между Россией и Египтом прерывалось из-за пандемии коронавируса.

В сентябре 2020 года полеты из Москвы в Каир возобновились. Кроме того, с сегодняшнего дня начинается авиасообщение с Доминиканской Республикой, Молдавией и Бахрейном.