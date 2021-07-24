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Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта

24 июля 2021 10:48
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Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта

Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта, по пять рейсов в неделю будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

Российская делегация была направлена в Египет в середине июля для оценки ситуации на курортах этой страны после того, как 8 июля президент Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом. Указом от 8 июля также указом отменяется содержавшаяся в прежнем указе рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации турпродуктов, предусматривающих воздушные перевозки в Египет, передает Радио Маяк.

Теги: авиарейсы Египет туризм

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