37

Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта, по пять рейсов в неделю будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

Российская делегация была направлена в Египет в середине июля для оценки ситуации на курортах этой страны после того, как 8 июля президент Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом. Указом от 8 июля также указом отменяется содержавшаяся в прежнем указе рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации турпродуктов, предусматривающих воздушные перевозки в Египет, передает Радио Маяк.