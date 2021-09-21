С 21 сентября число рейсов в Египет может увеличиться

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Оперштаб России по борьбе с распространением коронавируса разрешил летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх не 15, а 25 раз в неделю, а из регионов — три раза вместо одного. Столько же рейсов имеет право поставить и египетская сторона. А вот чартеры по-прежнему под запретом, сообщает РИА Новости.

"Расширение возможностей по Египту — самая радостная новость для туроотрасли. Ранее дали много допусков авиакомпаниям, помимо тех, которые заявлены в первоначальных полетных программах, — говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. — Это обещает снижение цен на путевки. Усиление конкуренции на рынке скажется на стоимости".

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