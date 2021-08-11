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Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями. Авиабилет туда-обратно обойдется в 99 долларов, сообщил министр туризма страны Халед аль-Анани. По его словам, это поможет туристам, которые хотят на один день съездить в Каир, Луксор, вернуться в отель и продолжить отдых на море.

Раньше у туристов была проблема: если они хотели побывать в Луксоре, им нужно было покупать длительную экскурсию. Напомню – в понедельник стартовали первые авиарейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх спустя шесть лет после приостановки авиасообщения.

Рейсы выполняют авиакомпании "Россия" и Egypt Air.

Оперштаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы на курорты Египта по пять рейсов в неделю, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay