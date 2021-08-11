Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов
Для российских покупателей даже пальмовое масло оказалось слишком дорогим.
Производители начали менять рецепты конфет, чтобы компенсировать рост цен
В этом году, 2 октября, Самарская историческая мечеть будет праздновать 130-летие со дня открытия.
Ход работ по реконструкции исторической мечети в Самаре проинспектировал губернатор Дмитрий Азаров
Проект исследует феномен зарождения и бытования классической музыкальной культуры в новом промышленном городе России.
В августе состоится летняя открытая сессия молодежного симфонического оркестра Поволжья
В Самаре заболели 173 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Консультативный прием провели: кардиолог Клиник СамГМУ,  ангиохирург  больницы Середавина, эндокринолог Самарской горбольницы № 4.
Жителей Похвистневского района посетила  мильтидисциплинарная бригада врачей-специалистов
В Самарской области разработали более 20 новых услуг для организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Предпринимателям региона оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач
Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх
Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
0.09
EUR 86.36
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»
В Историческом парке «Россия – моя история» состоится экспресс-экскурсия «Древности Самарского края»
Сотрудники УФСИН СО приняли участие во встрече с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх

11 августа 2021 14:01
126
Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх

Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями. Авиабилет туда-обратно обойдется в 99 долларов, сообщил министр туризма страны Халед аль-Анани. По его словам, это поможет туристам, которые хотят на один день съездить в Каир, Луксор, вернуться в отель и продолжить отдых на море.

Раньше у туристов была проблема: если они хотели побывать в Луксоре, им нужно было покупать длительную экскурсию. Напомню – в понедельник стартовали первые авиарейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх спустя шесть лет после приостановки авиасообщения.

Рейсы выполняют авиакомпании "Россия" и Egypt Air.

Оперштаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы на курорты Египта по пять рейсов в неделю, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay

Теги: авиарейсы Египет Хургада Шарм-эль-Шейх

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Первые российские туристы улетели на курорт Египта после шестилетнего перерыва
09 августа 2021, 09:02
Первые российские туристы улетели на курорт Египта после шестилетнего перерыва
Рейс в Хургаду отправился из Домодедово в 5.10 мск. В стране
506
Из самарского аэропорта Курумоч появились прямые рейсы в Хургаду
05 августа 2021, 10:29
Из самарского аэропорта Курумоч появились прямые рейсы в Хургаду
С 25 августа по 27 октября в Хургаду будут летать суда B-737. Транспорт
634
Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта
24 июля 2021, 10:48
Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта
По пять рейсов в неделю будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Туризм
1610
В центре внимания
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
11 августа 2021  13:52
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
134
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
11 августа 2021  13:35
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
156
Еще 451 жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
11 августа 2021  13:18
Еще 451 жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
156
В Самарской области предпринимателям оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач
11 августа 2021  12:24
В Самарской области предпринимателям оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач
160
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
10 августа 2021  13:53
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
689
Весь список