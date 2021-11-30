Проверки в самарском метрополитене: в ноябре 652 человека не допущены к поездке 

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Здесь за наличием средств индивидуальной защиты следят, начиная от входа – вестибюля, где размещаются кассовый зал, терминалы по продаже жетонов и пополнения транспортных карт, и заканчивая выходом из «подземки».

Напомним, в рейды бригады выходят ежедневно и в часы пик, и в межпиковое время. За день контролем охватывают несколько десятков маршрутов. В частности, в пятницу, 26 ноября, проверили 545 единиц подвижного состава, следующего по 26 маршрутам.

Кроме того, идет установка рециркуляторов для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Так, на станциях метро уже функционируют 36 таких комплектов. В техническом парке перевозчика «Самара Авто Газ» оснастят 432 автобуса, в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» данное оборудование будет установлено в 660 салонах. Часть работ уже выполнена.