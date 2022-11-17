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Проезд по магистрали Центральной в Самаре будет платным

17 ноября 2022 13:58
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Проезд по магистрали Центральной в Самаре будет платным

На первом участке магистрали Центральной планируют установить 8 пунктов взимания платы за проезд. Информация об этом содержится в проекте, который региональный Минтранс опубликовал на сайте госзакупок.

Сейчас чиновники ищут подрядчика для строительства дороги. Ее протянут от Ракитовского шоссе в Самаре до дороги «Обводная Самары». Стоимость контракта оценили в 8,6 миллиарда рублей. Срок выполнения работ — с 1 июня 2023 года по 1 ноября 2025 года.

Помимо обустройства дороги, подрядчику предстоит сделать два путепровода:

  • на пересечении проспекта Карла Маркса и железнодорожных путей, в районе станции Дачной;
  • на пересечении магистрали Центральной и улицы Садовой в поселке Петра-Дубрава.

Также на магистрали сделают ливневки и водоотвод, построят локальные очистные сооружения. На городской части дороги поставят уличное освещение.

Проезд по этому участку магистрали будет платным. Для сбора денег с водителей на дороге организуют специальные пункты (ПВП): 3 — в направлении Ракитовского шоссе, 5 — в направлении объездной дороги. Оплатить проезд можно будет как кассиру, так и в автоматическом режиме — при наличии на машине транспондера (электронного устройства, посылающего радиосигнал, принимаемый и обрабатываемый системой управления ПВП).

О стоимости проезда власти заявляли еще в 2015 году. Тогда чиновники говорили, что оплачивать поездку придется только по загородной части дороги. Для легковых автомобилей тариф рассчитали в сумме 60 рублей за весь путь, для грузовых — 5,45 рубля за км. Но вероятно, их изменят, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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