Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары

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В апреле, мае и июне 2024 года в Самаре продолжат действовать «пакетные» тарифы, которыми можно воспользоваться, чтобы сэкономить на проезде в городском пассажирском транспорте, работающем по регулируемым тарифам.

Впервые «пакетные» тарифы были внедрены в пилотном режиме с января 2024 года. Тарифы доступны всем категориям пассажиров, с активацией по Карте жителя Самарской области. Выбирая тот или иной «пакет», появилась возможность экономить от 3 до 6 рублей за 1 поездку.

Напомним, что действуют 4 вида тарифов. В зависимости от частоты пользования общественным транспортом, пассажир может приобрести 5, 10, 20 или 40 поездок. Их можно совершить в течение 30 дней со дня активации «пакетного» тарифа.

«На очередном заседании тарифной комиссии профильный городской департамент выступил с намерением продлить срок действия «пакетных» тарифов до конца июня 2024 года. Была рассмотрена и другая инициатива – сделать условия проезда в общественном транспорте еще более выгодными, учитывая, что количество пользователей Карты жителя Самарской области постоянно растет. Основываясь на статистике использования «пакетных» тарифов за истекший период 2024 года, мы предложили снизить их стоимость. Считаем, что новые меры будут способствовать повышению востребованности таких тарифов. Тарифная комиссия согласилась с нашей аргументацией», – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

При использовании всех поездок в рамках определенного тарифа каждая поездка будет обходиться пассажиру в 31 рубль, 32 рубля, 32,5 рубля и 33 рубля (в зависимости от количества поездок в «пакете»).

«С апреля каждая поездка обойдется на 1 рубль дешевле, чем было предусмотрено при использовании «пакетных» тарифов в период с января по март. Это значительно выгоднее, чем при разовой оплате проезда, если говорим о стоимости билета в 38 рублей при расчете наличными средствами и в 35 рублей по безналичному расчету», – почеркнул Юрий Тапилин.

Обращаем внимание владельцев Карты жителя Самарской области: чтобы подключить акционный пакет поездок, необходимо перейти на портал https://card.samregion.ru/#/ или обратиться в отделение единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта».