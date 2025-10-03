продажи легковых машин Lada в России упали на 24,9% за 9 месяцев

138

С января по сентябрь 2025 года продажи легковых автомобилей Lada на российском рынке снизились на 24,9% – до 237,706 тысяч единиц. Об этом сообщает "Автостат".

По подсчетам аналитического агентства, за сентябрь в России было продано 26,375 тысяч машин российского бренда, что на 24,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом Lada сохраняет лидерство по числу продаваемых автомобилей – доля рынка марки составила 21,5%.

В модельном рейтинге на первом месте также находится российский автомобиль Lada Granta. Так, в сентябре продажи составили 11,931 тысяч штук, а по итогам 9 месяцев – 106,033 тысяч. Однако "Автостат" отметил, что доля рынка бестселлера опустилась ниже 10% и в сентябре составила 9,7%.

На втором месте расположился кроссовер локальной сборки Haval Jolion. Уточняется, что в сентябре было реализовано 6,154 тысяч штук. Тройку лидеров замыкает Lada Vesta с результатами продаж в 5,997 тысяч штук в сентябре и 61,888 тысяч за 9 месяцев.

Также в десятку наиболее продаваемых в России моделей легковых автомобилей в сентябре вошли Lada Niva Legend и Lada Largus VP, пишет Смотрим.