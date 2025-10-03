продажи легковых машин Lada в России упали на 24,9% за 9 месяцев

Я нашел ошибку
Главные новости:
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.01
-0.49
EUR 95.34
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Продажи легковых машин Lada в России упали на 24,9% за 9 месяцев

3 октября 2025 10:17
138
продажи легковых машин Lada в России упали на 24,9% за 9 месяцев

С января по сентябрь 2025 года продажи легковых автомобилей Lada на российском рынке снизились на 24,9% – до 237,706 тысяч единиц. Об этом сообщает "Автостат".

По подсчетам аналитического агентства, за сентябрь в России было продано 26,375 тысяч машин российского бренда, что на 24,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом Lada сохраняет лидерство по числу продаваемых автомобилей – доля рынка марки составила 21,5%.

В модельном рейтинге на первом месте также находится российский автомобиль Lada Granta. Так, в сентябре продажи составили 11,931 тысяч штук, а по итогам 9 месяцев – 106,033 тысяч. Однако "Автостат" отметил, что доля рынка бестселлера опустилась ниже 10% и в сентябре составила 9,7%.

На втором месте расположился кроссовер локальной сборки Haval Jolion. Уточняется, что в сентябре было реализовано 6,154 тысяч штук. Тройку лидеров замыкает Lada Vesta с результатами продаж в 5,997 тысяч штук в сентябре и 61,888 тысяч за 9 месяцев.

Также в десятку наиболее продаваемых в России моделей легковых автомобилей в сентябре вошли Lada Niva Legend и Lada Largus VP, пишет Смотрим. 

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АвтоВАЗ впервые провел «солнечные» тесты автомобилей
01 октября 2025, 13:05
АвтоВАЗ впервые провел «солнечные» тесты автомобилей
На стенде лампы раскаляют воздух вокруг автомобиля до 40°C, а саму машину — до 80°C и выше. Новости компаний
386
АвтоВАЗ допустил рост производства Lada до 600 тыс. машин в 2026 году
25 сентября 2025, 13:15
АвтоВАЗ допустил рост производства Lada до 600 тыс. машин в 2026 году
В АвтоВАЗе добавили, что представители Госдумы, Минпромторга, Минтранса России и десяти регионов лично убедились в производственных возможностях предприятия. Новости компаний
612
АвтоВАЗ назвал плюсы использования Lada в такси
25 сентября 2025, 12:25
АвтоВАЗ назвал плюсы использования Lada в такси
Сейчас в завершающей стадии находится работа по подписанию соглашений, предусматривающих поставку в таксопарки 25 городов России 4 тыс. автомобилей Lada. Транспорт
564
В центре внимания
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
132
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
341
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
328
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
366
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
570
Весь список