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Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов

7 октября 2022 11:48
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Правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов

Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе использования электросамокатов, гироскутеров и других "средств индивидуальной мобильности" (СИМ). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Так,

  • ездить на самокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах можно не быстрее 25 километров в час;
  • заехать на тротуар разрешено только, если масса СИМ не превышает 35 килограмм, при этом у пешеходов всегда приоритет;
  • пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям СИМов можно только спешившись;
  • проехать по правому краю проезжей части допустимо лишь на дорогах с максимально разрешенной скоростью до 60 километров в час;
  • выезд на дороги на электросамокате разрешен только людям старше 14 лет, само устройство при этом должно иметь тормозную систему, а также фары белого и красного цвета.

Отмечается, что обычные самокаты и роликовые коньки считаются СИМами — правила, как и раньше, приравнивают их владельцев к пешеходам, пишет РИА Новости.

Кроме того, для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки, по которым можно будет понять, разрешено ли использовать эти средства на конкретной дороге.

Теги: Городской транспорт

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