Правительство попросили ослабить требования к самозанятым таксистам

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Объединение самозанятых России направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой освободить таксистов на личных автомобилях от требований по прохождению ежедневных технических и медицинских осмотров (копия есть у РБК). Такая обязанность появилась с сентября этого года, когда в силу вступил закон о такси. Он разрешил самозанятым работать в сфере перевозок, но одновременно распространил на них требование о регистрации в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Такси», дважды в день проходить технические и медицинские осмотры, иметь страховку, выполнять требования к внешнему виду автомобилей и др.

Если с самозанятых водителей не снять требование по обязательным осмотрам, в 2024 году до 2 млн подобных работников могут уйти из отрасли, предупреждают общественники. Всего в такси сейчас работают 2,5 млн человек на личных автомобилях, они выполняют 63% заказов в целом по стране, говорится в письме. Если не убрать барьер для самозанятых, объем поездок в такси в целом по стране снизится на 90%, а их стоимость в пиковые часы увеличится в 10−12 раз, предупреждает Объединение самозанятых.

В письме отмечается, что проходить медицинские и технические осмотры невозможно физически — оснащенность пунктами и центрами для них по всей России не превышает 5%. Кроме того, расходы на них превышают дневную выручку водителей. В объединении считают, что сейчас самозанятые водители, не внесенные во ФГИС «Такси», продолжают работать в отрасли только из-за затянувшегося «подготовительного этапа»: регионы продолжают разрабатывать необходимые нормативные акты, не везде начались проверки выполнения положений закона. По данным объединения, большая часть водителей, которые не готовы выполнять новые требования, планируют уйти в сферы доставки, услуг, строительства или остаться безработными.

РБК направил запрос в правительство.