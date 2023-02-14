По Самаре снова начнет ходить электробус

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— В ближайшей перспективе в МП «ТТУ» прибудет несколько единиц транспорта: электробус и 12 трамвайных вагонов. Ожидаем, что электробус выйдет в рейс уже в первом квартале текущего года. Предварительно для него определен маршрут № 108, по которому ранее уже пускали тестовые рейсы от Губернского рынка до Южного города, — сообщил руководитель Департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

Первый электробус привезли в Самару из Белоруссии в середине февраля 2020 года для тестовой обкатки.

За время работы в Самаре электробус уже успел стать участником аварии. Он попал в ДТП в Куйбышевском районе Самары. Также его несколько раз уже снимали с маршрута из-за поломок. А еще транспорт однажды забуксовал в снегопад. Тестовые испытания закончились весной 2021 года.

В декабре 2022 года чиновники сообщали, что в Самаре на линию планируют выпустить два электробуса. Пока прошла информация об одном, пишет 63.ру.