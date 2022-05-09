По проспекту Карла Маркса в Самаре хотят пустить трамваи и троллейбусы

88

В Самаре собираются протянуть новые троллейбусную и трамвайную линии через весь город. Они будут идти по проспекту Карла Маркса. Этот проект является частью обновленного генплана. Схему расположения ветки отобразили в карте планируемых транспортных объектов.

— Троллейбусная линия пройдет по проспекту Карла Маркса — от железнодорожного вокзала до Ракитовского шоссе. По аналогичному маршруту планируется проложить и линию скоростного трамвая, — следует из документов.

Проект уже получил одобрение городской думы. Теперь очередь за главой Самары, пишет 63.ру.

Проспект Карла Маркса является самой протяженной дорогой в городе. Он тянется от улицы Урицкого до Ракитовского шоссе. Уже не один десяток лет в Самаре обсуждают реконструкцию этой улицы. Она должна стать частью магистрали Центральной. Проводить работы будут в несколько этапов. И начнут с загородного участка. Магистраль построят от обводной дороги Самары до Ракитовского шоссе.

Во время второго этапа планируется соединить Ракитовское шоссе и проспект Кирова за счет строительства новой дороги по проспекту Карла Маркса. Впоследствии аналогичные работы собираются провести на участках до улицы Авроры, а затем и до улицы Урицкого.