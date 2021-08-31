Платные парковки могут появиться в Самаре в следующем году

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Реализация планов по созданию в Самаре платных парковок, скорее всего, начнется в 2022 году. Об этом на фестивале "Транспорт, удобный для жизни", прошедшем 28 августа в музее Алабина, сообщил заместитель руководителя городского дептранса Юрий Тапилин.

"На сегодня в достаточно высокой степени готовности находится нормативная база, все основные документы приняты, определены участки улично-дорожной сети, на которых должны быть парковки, определена методика расчетов тарифов и базовых значений платы за пользование платной парковкой. К реализации мы в этом году не приступаем, скорее всего, это будет следующий год", — рассказал Тапилин.

Напомним, что в Самаре тема платных парковок обсуждается с 2014 года. В активную фазу подготовка к их введению вошла в конце 2020 года. Были утверждены тарифы, которые планировалось внедрить к концу 2021 года. Всего в исторической части города запланировано 11 870 платных парковочных мест.

Однако из-за общественного резонанса решение о введении платных парковок в 2021 г. было пересмотрено и названо преждевременным.

В рамках урбанистического фестиваля в музее Алабина с лекцией выступила начальник управления развития парковочного пространства дептранса Москвы Мария Майорова. Она рассказала о том, зачем городу нужны платные парковки.

Количество автомобилей в городах растет очень быстрыми темпами. Городская инфраструктура при этом не меняется. Большая часть городского пространства отдана под парки и жилые дома, и только небольшое количество занимают автодороги и парковки. Инфраструктуры для растущего количества автомобилей не хватает. Именно это приводит к пробкам. По данным компании TomTom, самарские водители проводят в пробках до 180 часов ежегодно. При этом только 4% времени автомобиль движется.

"Машина просто стоит и отнимает территорию, которая могла бы использоваться как-то еще. По ней могли бы ходить пешеходы или на ней можно сделать красивую веранду", — отметила лектор.

Постоянно заполненные парковки создают блуждающий трафик, водители вынуждены долго искать парковочное место, затрудняя движение потока и общественного транспорта. По словам Марии Майоровой, проблема в том, что потребности автомобилистов ставятся на первое место, пишет Волга Ньюс.

Европейские же города начали развиваться по другому принципу: на первое место вышел пешеход и велосипедист, на третьем месте общественный транспорт, потребности личного автомобиля остаются на четвертом.

"Любой водитель, выходя из своего автомобиля, становится пешеходом, ему точно так же нужны тротуары, удобные пешеходные переходы", — обращает внимание Мария Майорова.

Но пока водители знают, что парковка бесплатная, они будут пользоваться личным автомобилем.

По мнению Марии Майоровой, наиболее эффективный инструмент для контроля водителей — экономический. "Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта, человек начнет задумываться о рациональности своей поездки, начнет ездить на автобусе или велосипеде, ходить пешком. Именно поэтому платной парковкой необходимо заниматься в первую очередь", — считает она.

Введение платной парковки, по мнению эксперта, урегулирует спрос на парковочные места. Пользоваться ими будут только люди, которым это действительно необходимо и у которых нет альтернативы. Платные парковки повысят бизнес-активность, в том районе, где они расположены. Общественный транспорт будет двигаться быстрее, исчезнет блуждающий трафик, освободятся тротуары.

Также введение платных парковок позволит выделять больше денег на благоустройство. "Средства, которые приходят от платных парковок могут быть направлены на развитие общественного транспорта или благоустройство улиц, где пешеход на первом месте. В перспективе, когда парковка становится платной и дорогой, город и инвесторы приходят к тому, что нужно давать альтернативу, начинают строить внеуличные паркинги, освобождая уличное пространство", — отметила лектор.

По ее словам, невозможно создать качественную транспортную сеть без введения платных парковок.

"Когда Москва в 10-х годах столкнулась с огромными пробками, мы поняли, что необходимо развивать общественный транспорт, но как его развивать, если он не может проехать из-за пробок. Тогда и было принято решение ограничить автомобилистов, чтобы общественный транспорт стал привлекательнее", — рассказала Мария Майорова.

Фото: Pixabay.com