В самарском аэропорту второй раз за день задержали вылет самолета

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Почти 100 человек не смогли улететь из Самары во вторник, 14 мая. Историей занялась транспортная прокуратура.

— По предварительным данным, 14 мая 2024 года произошла задержка рейса номер YZ-1303 сообщением Самара — Новый Уренгой. Вылет отложили с 09:10 до 04:35 15 мая 2024 года по технической причине, — сообщили в надзорном ведомстве.



На этот рейс были зарегистрированы 99 человек. На время ожидания вылета авиакомпания должна была предоставить пассажирам размещение в гостинице, пишет 63.ру.

Куйбышевская транспортная прокуратура решила проконтролировать соблюдение прав пассажиров. Для них организовали работу мобильной приемной.

Примечательно, что в этот же день был аналогичный инцидент. На 12:05 был назначен вылет рейса N4–847 Самара — Махачкала, но самолет не взлетел. В итоге время вылета переносили дважды.