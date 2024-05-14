Совфед одобрил закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

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Совет Федерации одобрил закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в российских выборах. За него проголосовали на пленарном заседании.

Кандидат, участвующий в выборах всех уровней, обязан прекратить статус иноагента к моменту представления документов, необходимых для регистрации. Это относится и к тем, кто выступает на выборах наблюдателем или доверенным лицом кандидата.

Закон дополняет ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Новое положение распространяется на выборы как в федеральные органы государственной власти, так и в органы местного самоуправления.

Кроме того, в соответствии с законом, гражданин РФ, имеющий статус иностранного агента, не может претендовать на осуществление полномочий сенатора.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий лицам со статусом иноагента участвовать в выборах, пишет Смотрим.