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Госдума утвердила всех кандидатов на посты федеральных министров

14 мая 2024 19:42
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Госдума утвердила всех кандидатов на посты федеральных министров

Госдума 14 мая утвердила кандидатов на посты федеральных министров.

Во вторник нижняя палата парламента рассмотрела внесенные председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности министров и провела открытое голосование по их утверждению, пишут "Известия".

Госдума утвердила Александра Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии, Антона Котякова — министра труда и социальной защиты, Сергея Кравцова — министра просвещения, Михаила Мурашко — министра здравоохранения, Ольгу Любимову — министра культуры, Максима Решетникова — министра экономического развития, Антона Силуанова — министра финансов, Ирека Файзуллина — министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Валерия Фалькова — министра науки и высшего образования, Алексея Чекункова — министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, Максута Шадаева — министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Таким образом, 11 министров сохранили свои посты.

Еще пять утвержденных Госдумой кандидатур ранее не входили в кабмин. В их числе — экс-губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который возглавил Минспорта вместо Олега Матыцина, бывший губернатор Курской области Роман Старовойт, кандидатура которого была утверждена на должность министра транспорта, и экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который стал министром промышленности и торговли вместо Дениса Мантурова. Кроме того, бывшего главу Кемеровской области Сергея Цивилева утвердили на пост главы Минэнерго, а Оксана Лут, которая ранее была первым заместителем министра сельского хозяйства, возглавила ведомство.

Кроме того, 14 мая Совет Федерации (СФ) признал состоявшимися консультации по кандидатам на посты руководителей силовых ведомств. Верхняя палата парламента предложила, чтобы Сергей Лавров возглавил МИД РФ, Андрей Белоусов — Минобороны, Владимир Колокольцев — МВД, Александр Куренков — МЧС, Константин Чуйченко — Минюст. Итоговый документ с информацией о проведении консультаций будет направлен президенту России Владимиру Путину.

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