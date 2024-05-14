В Самаре на путепроводе, соединяющем улицу Физкультурную и Зубчаниновское шоссе, началась укладка нового покрытия проезжей части

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В Самаре в активной фазе находятся работы, предусмотренные для обновления дорог местного значения на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в ночь на 14 мая стартовал следующий, самый трудоемкий этап в рамках ремонта Зубчаниновского шоссе, которое является одним из важных объектов транспортной инфраструктуры, связывая отдаленные районы города и обеспечивая транспортное сообщение с соседними районами региона. Подрядная организация начала укладку нового покрытия проезжей части на путепроводе, соединяющем улицу Физкультурную и Зубчаниновское шоссе. Напомним, что в текущем сезоне приведут в порядок 3,75 км дорожного полотна – от улицы Физкультурной до Аэропортовского шоссе, включая дорогу на путепроводе и на развязку под ним.

«Дорога играет ключевую роль, обеспечивая въезд в город и выезд в соседние районы области. Интенсивный трафик, в том числе грузового транспорта, колоссальные нагрузки требуют особого внимания к состоянию дорожного покрытия, которое мы сейчас и обновляем. Для этого применяем одну из высокотехнологичных асфальтобетонных смесей – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Опыт укладки данной смеси у нас имеется – работаем с ней не первый год. Эта марка асфальтобетона позволяет добиться более высокой прочности дорожного полотна даже при интенсивном движении. Использование передовых методов и материалов при проведении дорожных работ является важной задачей нацпроекта, – подчеркнул Олег Советкин, генеральный директор подрядной организации – ООО «АВС». – На путепроводе есть деформационные швы. Мы аккуратно подойдем к ним, используя современный асфальтобетон. Проезд станет более плавным».

Минувшей ночью обновили 4 тысячи кв. м покрытия. Площадь всего участка ремонта Зубчаниновского шоссе составляет порядка 44 тысяч кв. м.

«Укладку нового покрытия решили начать именно с путепровода, чтобы облегчить автомобилистам движение по данному объекту. Поскольку покрытие здесь износилось больше, оно нуждалось в скорейшем ремонте. И за путепроводом, где большое количество ям убрали в процессе фрезерования, движение уже более-менее нормализовалось. В дальнейшем устройством покрытия дорожные рабочие будут заниматься на всем протяжении шоссе. Чтобы не препятствовать дорожному трафику днем, основные работы ведутся в ночное время суток, захватывается по одной полосе, то есть движение полностью не перекрывается», – пояснил Антон Бугров, главный специалист отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство».

Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» проверяют качество работ на каждом этапе.

«В том числе обращаем повышенное внимание на поперечные и продольные уклоны на участках, на то, чтобы колодцы были восстановлены качественно и находились в отметке верхнего слоя дорожного полотна. Также следим за тем, чтобы покрытие было ровным. Периодически происходит отбор асфальтобетонных смесей, которые доставляются в лабораторию МБУ «Дорожное хозяйство» для испытаний. Позже пробы отбираются и из уложенного покрытия. Проверка также организуется в лабораторных условиях. После отбора проб остаются технические отверстия, которые подрядчик будет обязан заделать в кратчайший срок, той же смесью», – добавил Антон Бугров.

Стоит отметить, что за ремонтными работами наблюдают и общественники.

«Зубчаниновское шоссе мы считаем одной из основных транспортных артерий не только нашего поселка, но и города. Конечно, нам важно, чтобы дорога была в хорошем состоянии. До ремонта здесь образовывались пробки – машины притормаживали, медленно объезжая ямы. Заторы были до конца поселка Зубчаниновка – до Аэропортовского шоссе. Особенно остро это ощущалось в выходные, когда горожане возвращаются с загородного отдыха, а также в утренние и вечерние часы пик, когда люди едут на работу, везут детей на учебу. Например, только наше образовательное учреждение посещают 589 человек. А рядом есть еще детские сады, школы, центры детского творчества, медицинские и другие социальные учреждения. Поэтому мы очень нуждаемся в качественном транспортном сообщении, – прокомментировала педагог Центра детского творчества «Дарование» Александра Остроухова – Рады, что выделены средства на обновление Зубчаниновского шоссе. Благодарим всех, кто включил шоссе в план работ, кто вкладывает свои силы и мастерство, чтобы в результате ремонта было комфортно и безопасно передвигаться».

Напомним также, что на протяжении Зубчаниновского шоссе, где отсутствует бортовой камень, будут выполнены необходимые работы на обочинах, где пока песок и грунт. В процессе ремонта территорию отсыплют асфальтобетонным гранулятом, будет обеспечен отток воды с проезжей части, а также появится возможность для парковочных маневров.

На дороге под путепроводом есть участки, которые усилят: произведут замену основания (с использованием нового высокопрочного щебня), уложат нижний слой асфальта, а завершатся работы устройством верхнего слоя из ЩМА-16 на ПБВ.