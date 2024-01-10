Уважаемые автомобилисты и жители Самарской области!
В связи со строительством проспекта Карла Маркса и реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта по участку автомагистрали км 1+600 – км 11+832 с 1 января до 28 ноября 2024 года.
Объезд участка осуществляется по автомобильной дороге «Обводная города Самары» в соответствии с временной схемой организации безопасности дорожного движения. Соответствующие дорожные знаки установлены.
Убедительная просьба отнестись с пониманием к проведению работ, направленных повышение комфортности проезда и устранение перегрузки дорожной сети Самары и Самарской области, и не нарушать правила дорожного движения.