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В Самаре пройдет предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Стратегии роста"

14 мая 2024 21:28
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В Самаре пройдет предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Стратегии роста"

В Самаре пройдет предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Стратегии роста" (16+)

Он стартует 22 мая и будет приурочен ко Дню российского предпринимательства. Организует форум областное Минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который исполняется по решению Президента Владимира Путина. 

В первый день форума участники обсудят темы роста бизнеса в эпоху развития искусственного интеллекта, цифровые сервисы и меры господдержки, инновационные стратегии и решения для бизнеса и др. 
Центральным событием первого дня станет пленарная сессия "Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса" с участием ведущих федеральных институтов развития, представителей власти и бизнеса.

Второй день форума будет посвящен продвижению, выстраиванию эффективных стратегий и рекламе своего продукта.

 Подробнее о программе форума читайте на сайте.

Напомним, в 63-м регионе поддерживают бизнес, открываются новые производства, предприниматели активно инвестируют в Самарскую область. За 2023 год инвесторы вложили в основной капитал региона 516,6 млрд рублей. Это практически вдвое больше, чем 5 лет назад. 

- Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей - вот главный эффект, - отмечал губернатор Дмитрий Азаров. - Главная задача — это забота о людях, о развитии нашего региона.
 

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