Платную парковку введут на одной из улиц Самары

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В Самаре планируют запустить пилотный проект по организации платных парковок. Об этом глава дептранса Сергей Маркин сообщил в четверг, 13 марта, на профильной сессии, проводимой в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города.

По его словам, для теста выбрали Волжский проспект от ул. М. Горького до ул. Полевой. В будни час парковки будет стоить 60 рублей. В выходные и праздники оставить машину вдоль дороги можно будет бесплатно.

Планируется, что платные парковки появятся на Волжском проспекте через два-три месяца.

После оценки работы пилотного проекта будет приниматься решение о распространении платных парковок на других улицах города, пишет Волга Ньюс.