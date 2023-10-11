Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре

165

Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли в текущих социально-экономических условиях подняли на заседании комитета Думы г. о. Самара, курирующего развитие городской инфраструктуры. В заседании, которое провел председатель Думы г. о. Самара Алексей Дегтев, приняли участие заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации Самары Сергей Маркин, председатель профильного комитета Андрей Петриков и другие депутаты, а также представители предприятий-перевозчиков, осуществляющих рейсы по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам.

С инициативой проведения заседания выступила общественная организация - ассоциация перевозчиков «Волгаавтотранс», чтобы обратить внимание общественности, депутатского корпуса на назревшие вопросы.

На заседании обсудили реализованные в последние годы меры по развитию общественного транспорта и отметили, что, несмотря на прилагаемые усилия и ряд существующих проектов, необходимо дополнительное улучшение качества пассажирских перевозок.

Так одной из необходимых мер, направленных на поддержание стабильной работы транспортной отрасли предложено рассмотреть вопрос об изменении стоимости проезда, которая не пересматривалась с конца 2021 года.

Перевозчиками отмечена важность поступления дополнительных средств для осуществления текущей деятельности и указано на существенное изменение стоимости материалов, запасных частей, ГСМ и электроэнергии.

«Наблюдается изменение закупочной стоимости – растут расходы на сырье и материалы, используемые, в частности, для ремонта трамваев и троллейбусов. Стоимость запчастей по отдельным позициям за последнее время, с введением санкций и других ограничительных мер, увеличилась в 1,5-2 раза. Кроме того, выросли эксплуатационные расходы: на электричество, тепло- и водоснабжение. Текущего финансирования с учетом выручки и поступлений из консолидированного бюджета предприятию недостаточно», – отметил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Участники заседания акцентировали внимание на том, что фактически за проезд пассажиры платят дешевле его себестоимости. Эту разницу предприятиям стараются компенсировать. Одна поездка в трамвае или троллейбусе обходится в более чем 50 рублей, а в метрополитене – свыше 80 рублей (по себестоимости).

Представители Департамента транспорта Администрации г.о. Самара отметили, что ежегодно для поддержки транспортной отрасли увеличиваются объемы ее бюджетного финансирования. Также со стороны мэрии при поддержке Правительства Самарской области принимаются меры по развитию сферы транспорта и выделению финансирования: как на текущую деятельность, так и на обновление инфраструктуры, парка подвижного состава. Вместе с тем имеется потребность в финансовых ресурсах для осуществления текущих расходов, выплаты обязательных платежей.

Одна из негативных тенденций – нехватка персонала, особенно водителей и кондукторов, что сказывается на регулярности работы общественного транспорта. В целях привлечения новых кадров необходима индексация заработной платы, что в свою очередь требует дополнительных средств.

«На данный момент предприятие «Самара Авто Газ» испытывает «кадровый голод» – нуждается в водителях. Несмотря на то, что мы обеспечиваем бесплатное обучение профессии, взаимодействуя с автошколами и другими контрагентами, проблема в полной мере не решается. Конечно, работа водителя напряженная – он в ответе за каждого пассажира, комфорт и безопасность рейсов. Это требует соответствующей оплаты труда в качестве одного из стимулов для соискателей вакансий», – рассказал заместитель директора компании-перевозчика Александр Кочерыгин.

Со стороны депутатского корпуса указано на необходимость взвешенного подхода к вопросу об изменении стоимости проезда и о необходимости учета интересов социально-незащищенных категорий пассажиров и улучшении транспортного обслуживания населений.

«Проблемы городского транспорта необходимо решать комплексно, рассматривая все аспекты и подходы по оказанию услуг. По моему мнению, выход из сложившейся ситуации – не только посредством поднятия стоимости проезда или повышения зарплаты водителей. Несмотря на субсидирование отрасли, необходимо увеличить прибыльность самих перевозок. Лично я готов платить за проезд с учетом возможной корректировки тарифов, если нужный мне транспорт придет вовремя, согласно заявленному интервалу», – прокомментировал Алексей Дегтев.

Стоит отметить, что последний раз вопрос изменения стоимости проезда поднимался только в 4 квартале 2021 года. С начала 2022 года и до настоящего времени стоимость проезда не пересматривалась.

«Мы понимаем, что увеличение стоимости проезда – необходимый шаг, требующий серьезного анализа и ответственной подготовки. Предлагаем «прийти» к этому с минимальными потерями для наших граждан, не затрагивая социально незащищенные слои населения», – подчеркнул заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента транспорта Администрации г.о. Самара Сергей Маркин.

В дальнейшем все предложения аргументированно продолжат рассматривать с участием широкой общественности.