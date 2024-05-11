Губернатору Хабаровского края Дегтяреву предложили возглавить Минспорта

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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил на должность министра спорта РФ кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба кабмина.

«Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований. Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», — указал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Отмечается, что помимо опыта работы в должности главы региона, он дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Олег Матыцин тем временем должен перейти на другую работу.

Матыцин занимал пост министра спорта РФ с 21 января 2020, с 7 мая 2024 года он является временно исполняющим обязанности, пишут "Известия".

Михаил Дегтярев - выходец из Самарской области. Свою политическую карьеру он начинал с молодежного парламента региона, а 2004 году его избрали депутатом Самарской городской думы. Дегтярев - мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований по фехтованию, а также — бывший президент Федерации фехтования Самарской области.