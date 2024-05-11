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«Т Плюс» возобновляет подачу тепла социальным объектам в Сызрани

11 мая 2024 16:52
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«Т Плюс» возобновляет подачу тепла социальным объектам в Сызрани

Из-за ухудшения погодных условий по решению администрации г.о.Сызрань с 11 мая 2024 года ПАО «Т Плюс» возобновляет подачу тепла для социальных учреждений города. Подключение объектов будет производиться по заявкам от обслуживающих организаций. Также персоналу данных потребителей необходимо обеспечить готовность оборудования в зданиях к приему тепла.

В связи с возобновлением подачи тепла ПАО «Т Плюс» переносит сроки текущего ремонта тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ. С 13 по 19 мая горячее водоснабжение жителей и организаций города будет осуществляться в штатном режиме. О новых сроках проведения текущего ремонта энергокомпания проинформирует заранее.

 

Теги: Т ПЛЮС

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