«Т Плюс» возобновляет подачу тепла социальным объектам в Сызрани

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Из-за ухудшения погодных условий по решению администрации г.о.Сызрань с 11 мая 2024 года ПАО «Т Плюс» возобновляет подачу тепла для социальных учреждений города. Подключение объектов будет производиться по заявкам от обслуживающих организаций. Также персоналу данных потребителей необходимо обеспечить готовность оборудования в зданиях к приему тепла.

В связи с возобновлением подачи тепла ПАО «Т Плюс» переносит сроки текущего ремонта тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ. С 13 по 19 мая горячее водоснабжение жителей и организаций города будет осуществляться в штатном режиме. О новых сроках проведения текущего ремонта энергокомпания проинформирует заранее.