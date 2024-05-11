Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра в Самарской области
Объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра в Самарской области
«Т Плюс» возобновит теплоснабжение социальных объектов Новокуйбышевска
«Т Плюс» возобновит теплоснабжение социальных объектов Новокуйбышевска
С начала года пожарно-спасательные подразделения региона были задействованы на тушение 211 природных пожаров
С начала года пожарно-спасательные подразделения региона были задействованы на тушение 211 природных пожаров
Губернатору Хабаровского края Дегтяреву предложили возглавить Минспорта
Губернатору Хабаровского края Дегтяреву предложили возглавить Минспорта
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
В Самаре теплоход с баржей зацепил якорем понтон лодочной станции
В Самаре теплоход с баржей зацепил якорем понтон лодочной станции
«Т Плюс» возобновляет подачу тепла социальным объектам в Сызрани
«Т Плюс» возобновляет подачу тепла социальным объектам в Сызрани
Apple собирается внедрить ChatGPT в iOS 18
Apple собирается внедрить ChatGPT в iOS 18
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.7
EUR 98.95
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра в Самарской области

11 мая 2024 23:03
54
Объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра в Самарской области

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 12.05.2024 местами по Самарской области сохранится усиление юго-западного ветра, порывы 16-21 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
11 мая 2024  18:36
В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС
186
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
11 мая 2024  15:27
«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары
342
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
11 мая 2024  13:18
В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей
269
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату»
10 мая 2024  19:42
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату»
388
Сегодня на
10 мая 2024  15:16
Сегодня на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Ахмата"
458
Весь список