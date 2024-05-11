С начала года пожарно-спасательные подразделения региона были задействованы на тушение 211 природных пожаров

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Каждую весну граждане начинают наводить порядок на садовых и дачных участках, где, несмотря на предупреждения сотрудников МЧС России, сжигают мусор и сухую траву, создавая порой пожароопасные ситуации. На протяжении ряда лет палы — основная причина природных пожаров.

С начала года пожарно-спасательные подразделения были задействованы на тушение 211 природных пожаров на общей площади более 17 га. Напоминаем, в регионе действует особый противопожарный режим, устанавливающий дополнительные требования пожарной безопасности.

В этот период запрещается разводить костры, бросать горящие спички и окурки, засорять лес мусором, жечь сухую траву на полях и дачах, примыкающих к лесу. За нарушение противопожарного режима штрафы для граждан составят до 50 тыс., для должностных лиц - до 90 тыс., для юридических лиц - до 1 млн. руб. За поджог лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность – от штрафа в 300 тыс. до лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом от 300 до 500 тыс.

Большинство случаев возгорания сухой травы происходит по вине человека. Основная их причина – хулиганские действия или банальная неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок. Иногда выжигание травы проводят для очистки земель от нежелательной растительности и ее остатков. Основной довод любителей такого способа «уборки» состоит в том, что огонь прогревает почву, превратившаяся же в золу трава, становится своего рода удобрением. Однако пожары не увеличивают количества минеральных питательных веществ, а наоборот, приводят к заметному снижению плодородия почвы. Палы могут служить причиной потери имущества: домов и надворных построек, и даже стать причиной гибели людей и животных. Когда огонь с травы переходит на постройки, пожар становится опасен для жизни. При этом дым от горящей травы (пал же, как правило, бывает не только вблизи границ населенных пунктов, но и в самих деревнях, поселках и городах) вреден для здоровья людей, в особенности тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания. Поэтому единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб, - это грамотность и сознательность граждан, и полный отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности.

Если Вы стали очевидцем природного пожара немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу по телефонам «101» или «01» и, по возможности, приступите к тушению подручными средствами.