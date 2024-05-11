Apple собирается внедрить ChatGPT в iOS 18

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Компания Apple заключила партнерское соглашение с OpenAI (разработчиком ChatGPT) о внедрении некоторых функций чат-бота в предстоящую операционную систему iOS 18. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Соглашение с OpenAI позволит Apple обогатить возможностями ChatGPT айфоны и другие i-устройства. Напомним, что этот чат-бот считается одним из самых мощных и гибких алгоритмов: нейросеть способна вести осмысленный диалог с собеседником, писать рефераты и эссе, сочинять стихи и генерировать вообще любые тексты на заданную тему.

По сведениям агентства, Apple также ведет переговоры о лицензировании чат-бота Gemini от Google. Никаких договоренностей на этот счет пока не достигнуто.

Как ожидается, iOS 18 официально представят на конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC). В этом году она пройдет с 10 по 14 июня. Полноценный релиз новой ОС ожидается в сентябре—октябре, пишет Смотрим.