Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки

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В четверг, 2 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам развития общественного транспорта в Самаре и Тольятти. Участие в нем приняли руководители министерств Правительства области, главы городов и представители профильных департаментов, пишет Сова.

Вопрос работы общественного транспорта в двух крупных городах региона является одним из самых чувствительных для жителей.



– Вопросы функционирования, ритмичности, развития общественных перевозок – крайне животрепещущая тема для жителей городов. Именно по этой теме я получаю наибольшее количество обращений людей, – отметил Дмитрий Азаров. – Нареканий по работе общественного транспорта действительно много. Здесь накопилось множество проблем, включая износ подвижного состава, инфраструктуры, нехватку кадров. Все это вызовы сегодняшнего времени, с которыми нам предстоит справляться.



Правительство региона в последние годы концентрирует усилия на решении транспортных вопросов, помогая муниципалитетам. В общей сложности было приобретено 340 единиц подвижного состава – автобусы, трамваи, троллейбусы и вагоны метро.



– Усилия, которые мы предпринимаем, невозможны без поддержки федеральной власти. Проведена серьезная работа по обновлению парка, но жалобы тем не менее сохраняются, – отметил губернатор. – Очень важно, чтобы главы муниципалитетов – Самары и Тольятти – в первую очередь концентрировали свои усилия для улучшения общественных перевозок на территории городов.



Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня на федеральном уровне по решению Президента страны создают дополнительные возможности для улучшения в субъектах РФ ситуации в сфере общественных перевозок.



– В начале этого года Президент страны Владимир Владимирович Путин сообщил о том, что на обновление общественного транспорта будет выделено порядка 150 миллиардов рублей. На них будет закуплено 40 тысяч единиц подвижного состава, – напомнил руководитель региона. – В своем Послании глава государства озвучил решение о списании субъектам Российской Федерации бюджетных кредитов. Мы сможем часть списанной задолженности, я уверен, методика на федеральном уровне отрабатывается, направить на обновление транспорта для пассажирских перевозок, инфраструктуры. Нам этим надо очень серьезно заниматься.



Губернатор обратил внимание, что уже сейчас министерству автомобильных дорог Самарской области совместно с муниципалитетами необходимо готовить соответствующую заявку, определив потребность.



Не менее важный вопрос – регулирование общественных перевозок. Он находится в полномочиях муниципальных образований, напомнил глава региона.



- Не раз говорил, что мы готовы помогать. Но я для этого должен увидеть ваши усилия. Я должен понимать, что вы определяете для себя эту задачу как первоочередную. На мой взгляд, это очевидно, потому что число обращений людей в этой сфере – наибольшее, – обратился Дмитрий Азаров к главам Самары и Тольятти. – Если нужно пересматривать параметры бюджета, распределение бюджетных средств на это направление, значит, надо это делать. Проектировать бюджеты последующих лет с учетом покрытия необходимой потребности. Я хочу увидеть и конкретные усилия с вашей стороны, и результаты работы – это повышение комфортности проживания в крупнейших городах нашего региона. Коллеги, я жду от вас конкретных действий, принятия дополнительных решений. Тогда совместными усилиями задача будет решена.



Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что городские власти нацелены на решение вопросов работы общественного транспорта. По ее словам, финансирование этого направления с 2021 года по настоящее время выросло более чем в 3 раза – с 967 млн до 3 млрд рублей. Больше 1 млрд дополнительно выделили в мае текущего года.



Всего в региональной столице предусмотрено 104 маршрута, в том числе 47 автобусных, 24 трамвайных, 15 троллейбусных, 17 маршрутных такси и метрополитен. Ежегодно общественным транспортом в Самаре перевозится порядка 135 млн пассажиров. Елена Лапушкина отметила, что в этом году городская администрация переходит на новую систему субсидирования общественных перевозок – оплату транспортной работы. Говоря простыми словами, если раньше платили за количество перевезенных людей, то сейчас – за выход единицы транспорта на маршрут. Такой порядок утвержден Минтрансом России. Она добавила, что пока на новую систему оплаты переведены только 19 маршрутов.



– Переход до конца года на транспортную работу позволит перевозчикам дополнительно приобрести 30 автобусов, 20 из них уже закуплены, – отметила глава Самары.



Что касается работы трамвайных маршрутов, Елена Лапушкина отметила большой износ вагонов и путей, общая протяженность которых составляет 166 километров.



– С 29 апреля мы уже приступили к ремонту трамвайных путей от Барбошиной поляны до ТЦ "Апельсин". Обеспечиваем сейчас подвоз людей от Демократической, 30 бесплатными автобусами, – подчеркнула глава Самары. – Кроме того, в этом году мы закупаем в лизинг три трехсекционных трамвая.



При этом для решения проблемы город считает целесообразным закупить порядка 30 трехсекционных трамваев до конца 2027 года. На это требуется почти 5 млрд рублей.



Что касается ремонта подвижного состава, потребности в нем превышают существующие возможности. В связи с этим было предложено рассмотреть вопрос об организации крупного ремонтного цеха на базе одного из действующих трамвайных депо. Помимо прочего, чтобы решить вопрос нехватки водителей и кондукторов, в этом году уже дважды была индексирована заработная плата – в январе и в апреле.



Немало вопросов по транспортному обслуживанию поступает из Тольятти. Глава города Николай Ренц отметил, что по итогам прошлого года всего было перевезено 23,6 млн пассажиров – без учета маршрутных такси. В городе организовано 128 маршрутов, включая дачные, до АВТОВАЗа, а также частные. Финансирование транспортной отрасли за последние годы выросло практически в 2 раза. В 2025-м рост финансирования продолжится.



Ключевые вопросы, требующие внимания – такие же, как и в Самаре: износ подвижного состава и инфраструктуры, в том числе троллейбусной, нехватка кадров. Николай Ренц отметил, что работа по обновлению подвижного состава при поддержке Правительства области ведется на постоянной основе. Так, в 2020 году было поставлено 50 автобусов, еще 19 – в прошлом году и 14 – в текущем. Ренц отметил, что требуется продолжить обновление парка автобусов и произвести закупку троллейбусов.



Как и в Самаре, в Тольятти также постепенно переводят перевозчиков на оплату транспортной работы – это позволяет четко отслеживать график движения единиц транспорта и снять большинство вопросов у жителей.



В рамках совещания обсудили вопросы, связанные с выделением из областного бюджета дополнительных средств на работу общественного транспорта уже в этом году. Ранее такое решение было принято губернатором.



Дмитрий Азаров, комментируя итоги совещания, отметил, что тема общественных перевозок для муниципалитетов – одна из самых главных.



- Коллегам говорил, порядок пора навести. Мы выделяем из регионального бюджета столько же средств, помогая муниципалитетам обеспечивать транспортную работу внутри городов, сколько и сами муниципалитеты. Например, Самара 3 млрд выделяет из городского бюджета, столько же выделяем из областного. Но этими средствами нужно разумно распорядиться, чтобы качество общественных перевозок повышалось. Уже есть определенные успехи. Небольшие, но первые шаги сделаны. Самое главное – есть четкий план, надо его реализовывать. Мы готовы и дальше помогать, выделять дополнительные средства и на обновление транспорта, инфраструктуры, – подчеркнул Дмитрий Азаров, подводя итоги совещания. – Но городские власти, понимая, так же, как и я, что это главная сегодня задача, которую ставят жители городов Самары и Тольятти, должны фокусировать на ее решении свои усилия и ресурсы, в том числе бюджетные. Сегодня об этом договорились. Договорились и о дополнительных средствах поддержки из регионального бюджета. Уже в этом году должны быть заметны изменения.