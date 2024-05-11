«Т Плюс» возобновит теплоснабжение социальных объектов Новокуйбышевска

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В связи с похолоданием по решению администрации г.о.Новокуйбышевск с 11 мая ПАО «Т Плюс» возобновляет подачу тепла для социальных учреждений города. Подключение объектов будет производиться по заявкам от обслуживающих организаций. Также персоналу данных потребителей необходимо обеспечить готовность оборудования в зданиях к приему тепла.

В связи с возобновлением подачи тепла ПАО «Т Плюс» переносит сроки текущего ремонта тепловых сетей Нижней зоны города от Новокуйбышевской ТЭЦ-1. С 13 по 19 мая горячее водоснабжение жителей и организаций города будет осуществляться в штатном режиме. О новых сроках проведения текущего ремонта энергокомпания проинформирует заранее.